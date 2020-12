Défiance des Français contre les vaccins anti-Covid: un médecin appelle à cesser «les positions pas très claires»

Le gaspillage de médicaments en France, une véritable gabegie qui coûte des milliards et met en danger de nombreux patients. Avec le vaccin anti-Covid annoncé pour janvier, qu’en sera-t-il? Entretien-choc avec le professeur Bernard Bégaud.

Plus de dix milliards d’euros. C’est le montant colossal que coûte chaque année l’usage injustifié ou non conforme des médicaments, d’après l’analyse de Bernard Bégaud. Le médecin et professeur de pharmacologie à l’Université de Bordeaux est l’un des spécialistes français de l’évaluation de l’impact des produits pharmaceutiques sur les populations.

Dans La France malade du médicament (Éd. de l’Observatoire), l’expert décrit un système opaque, où les mauvaises décisions politiques côtoient le lobbying de l’industrie.

«La France se distingue par une gabegie particulièrement marquée», assure Bernard Bégaud.