Le roi Mohammed VI parmi les 10 personnalités les plus influentes du monde musulman

Le Centre royal de recherches et des études islamiques de Jordanie a encore une fois classé le roi Mohammed VI du Maroc dans le top 10 des personnalités les plus influentes du monde musulman.

Le roi Mohammed VI a été classé à la septième place des personnalités les plus influentes dans le monde musulman, selon l’indice The Muslim 500 publié par le Centre royal jordanien de recherches et des études islamiques.

«Le roi Mohammed VI est le descendant direct du prophète Mahomet et sa famille règne sur le Maroc depuis près de 400 ans», indique l’indice, selon le site d’information Bladi.net. «Il est également reconnu par la constitution marocaine comme étant Amir Al Mouminine, ou commandeur des croyants, combinant ainsi l’autorité religieuse et politique», a-t-il ajouté, soulignant que «le roi influence le réseau des musulmans suivant l’école de jurisprudence islamique malikite et est un monarque de premier plan en Afrique».

L’année dernière, le souverain marocain était classé à la cinquième position.

Mohammed VI est devancé par Muhammad Taqi Usmani (1er), chercheur principal en jurisprudence islamique et finance islamique, Ali Khamenei (2e), le guide suprême de la révolution islamique d’Iran, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d’Abou Dhabi, le roi Salmane d’Arabie saoudite (4e), le roi Abdallah de Jordanie (5e) et enfin le Président turc Recep Tayyip Erdogan (6e).

La 8e place est revenue au chef religieux chiite irakien Ali Husseini al-Sistani, suivi par Habib Umar ben Hafiz (9e), un savant religieux yéménite, et enfin le sultan d’Oman Qabus ibn Saïd (10e).