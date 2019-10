L’Olympique de Marseille s’implante au Maghreb

L’Olympique de Marseille (OM) installe ses écoles au Maghreb. En effet, après l’ouverture d’une OM School en août 2019 à Tunis, le club français en a inauguré une autre mardi 8 octobre à Alger. Une troisième sera prochainement lancée à Casablanca, au Maroc.

​«L’OM School Alger symbolise une opportunité pour les jeunes talents algérois et algériens d’avoir accès à une formation de haute qualité sur le plan éducatif et technique», indique un communiqué du club phocéen. «Ce programme se définit par sa méthodologie unique pour former les jeunes de 5 à 16 ans, par son staff technique hautement qualifié, d’entraineurs éducateurs, de préparateurs physiques et mentaux ainsi que de kinésithérapeutes», ajoute la même source, précisant que «le tout sous la surveillance et suivant les méthodes propres du club».

​En la présence de l’ancienne star du club Basile Boli, le directeur général de l’OM, Laurent Colette, a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration que «l’ouverture de l’OM School Alger est un témoignage concret de notre engagement envers l’Algérie, une terre de football comme en témoigne son titre continental mais aussi fidèle depuis des décennies à l’OM». «Nous souhaitons consolider les passerelles de collaboration entre ce beau pays, notre club et aussi notre ville qui héberge des centaines de milliers d’Algériens ou de citoyens d’origine algérienne», a-t-il souligné.

Concernant les moyens techniques mis à la disposition de l’école, le communiqué du club français explique que «le complexe accueillant le programme OM School a été fondé en 2014, il s’étend sur une surface totale de 10.000m² et est composé de six terrains synthétiques de dernière génération dont quatre terrains indoor et deux terrains extérieurs, d’une cafétéria, de salles de réception ainsi qu’une fan zone extérieure». «Le site accueille plus de 300.000 visiteurs annuels», conclut la note.

D’autres clubs européens ont également ouvert des écoles de formation en Algérie, comme le club anglais de Liverpool et le club italien de la Juventus de Turin.