Des montres de luxe auraient été volées du palais de Mohammed VI à Marrakech

Suite à une plainte déposée auprès de la police par le ministère marocain de la Maison royale, du protocole et de la chancellerie signalant le vol de plusieurs montres de luxe du roi Mohammed VI, 25 suspects ont été arrêtés et sont actuellement jugés à la Cour d’appel de Rabat, rapporte la presse locale.

Ainsi, selon le journal arabophone Al Massae, le ministère a signalé auprès de la police «la disparition de plusieurs montres de valeur dans des circonstances étranges» depuis l’intérieur du palais royal de Marrakech.

Le média précise que les mis en cause, parmi lesquels un ex-employé du palais en sa qualité d’agent de sécurité et plusieurs bijoutiers, sont soupçonnés d’avoir agi en bande organisée. Les suspects ont également dérobé d’autres objets de valeur, ajoute Al Massae, sans toutefois fournir plus de précisions.

Les prévenus sont poursuivis pour constitution d’une bande criminelle, abus de confiance et vol qualifié.

Une montre Patek Philippe

Une photo de Mohammed VI publiée le 3 septembre 2018 sur le compte Instagram Insane luxury life, qui recense les modèles de montres portées par les célébrités, montre le souverain avec une montre de la marque Patek Philippe, célèbre horloger de Genève, estimée à 1,2 million de dollars, soit 11 millions de dirhams.

La montre Philippe Patek, référence 5980/1400G, est décrite par le compte Instagram comme un modèle rare constitué d'un «boîtier et d'un bracelet en or blanc 18 carats, avec un total impressionnant de 893 diamants pesant environ 4.468 carats et 182 diamants de taille baguette pesant 15,46 carats».

La montre fait partie de la collection Nautilus lancée en 1976 suite à une demande spéciale d'un client de Philippe Patek.