«Mort à l’islam, mort aux religions qui nous emmerdent», nouveau dérapage de Zineb El Rhazoui

Chroniqueuse de l’émission l’Heure des pros sur CNews et ex-journaliste de Charlie Hebdo vivant sous protection policière depuis l’attentat de janvier 2015 contre le journal satirique, Zineb El Rhazoui vient à nouveau de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux en publiant sur Twitter un message violent contre les religions, notamment l’Islam.

Oui @NasNacera, mort à l’islam et à tous les dieux, mort aux religions qui nous emmerdent et mort aux cons comme disait #Cabu!Saisissez tous les parquets de France et de Navarre! Allah ne fait peur qu’à ceux qui croient en lui.J’ai pitié pour vous.Que la déesse raison vous sauve! https://t.co/gPyijM8WIn — Zineb El Rhazoui (@ZinebElRhazoui) March 11, 2020

​«Oui @NasNacera, mort à l’islam et à tous les dieux, mort aux religions qui nous emmerdent et mort aux cons comme disait #Cabu! Saisissez tous les parquets de France et de Navarre! Allah ne fait peur qu’à ceux qui croient en lui. J’ai pitié pour vous. Que la déesse raison vous sauve!», a-t-elle écrit.

Réaction à un commentaire

Un internaute a commenté le message de la chroniqueuse: «Très sincèrement, ce tweet de Zineb me gêne profondément et même m’agace en raison de mes convictions et de mes racines chrétiennes... Mais je mourrai, sans hésiter, pour qu’elle puisse continuer à le dire et à l’écrire... Zineb, Dieu est pardon et miséricorde».

Tirer à «balles réelles»

Zineb El Rhazoui a réagi, affirmant que: «Seules méritent notre respect les religions capables d’encaisser la critique sans avoir des envies de meurtre (voire des passages à l’acte), que les autres crèvent toutes!».

En décembre 2019, la journaliste avait fait scandale sur le plateau de l’émission l’Heure des pros, déclarant que la police devait tirer à balles réelles en cas d’embuscade. Elle faisait référence à la soirée du 25 octobre à Mantes-la-Jolie, au cours de laquelle des policiers appelés pour une voiture brûlée étaient tombés dans un guet-apens.

«Moi j’ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux, les gens de tous horizons étaient absolument unanimes: il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares […] la police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien moins que cela!»

Depuis son intervention, Zineb El Rhazoui fait l’objet de nombreuses insultes et menaces de morts.