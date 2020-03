Des pluies torrentielles s’abattent sur une région du Maroc désormais coupée du monde – vidéos

La région de Chefchaouen a été dévastée par des pluies torrentielles qui ont causé de nombreux dégâts, notamment à Amtar, Jebha et Targha. Des vidéos qui montrent des quartiers entiers inondés circulent sur les réseaux sociaux.

Alors que le Maroc est en état d’urgence sanitaire à cause de l’épidémie de Covid-19, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région de Chefchaouen, dans le nord-ouest du pays, mettant plusieurs localités en état d’alerte maximale. Des vidéos montrant l’ampleur des dégâts causés par les pluies ont été publiées sur les réseaux sociaux.

Selon la presse locale, les communes les plus touchées sont Amtar, Jebha et Targha. Elles sont inondées et beaucoup d’habitations fragiles ont été détruites.

Selon le site d’information Le 360, des populations sont actuellement isolées, la circulation est impossible sur des routes et des axes importants et des récoltes agricoles sont détruites. Des coupures de courant sont également signalées par les habitants, ajoute le média.