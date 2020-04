Avec le confinement, «les femmes tunisiennes plus exposées au danger » - ministre de la Femme

Dimanche 5 avril, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a mis en garde contre les violences domestiques à l’égard des femmes et des filles pendant le confinement. La Tunisie ne pouvait pas faire exception, les chiffres sur ces cas de violence sont en hausse. En cause, le confinement qui augmente le stress au sein de la famille et empêche les femmes de quitter le domicile conjugal en cas de danger.

Le ministère de la Femme, en coordination avec la société civile, a mis en place un dispositif pour protéger les victimes et les héberger. Asma Shiri fait le point avec Sputnik sur ces mesures, dans un entretien enregistré avant qu’elle ne devienne la porte-parole du gouvernement. Ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Seniors depuis fin février dernier, et porte-parole du gouvernement depuis le 7 avril, Asma Shiri a également été directrice de l’École nationale d’administration (ENA) de 2018 à 2020, et auparavant conseillère juridique et législative auprès du gouvernement (2012 -2018).

Sputnik: Comment vous êtes-vous rendu compte de l’augmentation des cas de violence à l’égard des femmes?

Asma Shiri: «Nous avons constaté que depuis le 23 mars, date du début du confinement total, le nombre d’alertes concernant les cas de violence à l’égard des femmes a augmenté. Ces alertes nous parviennent à travers le numéro vert du ministère 1899 qui a été renforcé pour fonctionner 24/24 et 7j/7. Du 23 au 30 mars, ce nombre a été multiplié par cinq, pour atteindre 50 cas de violence, en comparaison avec la même période de l’année dernière. Certains cas nécessitaient une intervention au niveau médical ou au niveau psychologique, d’autres demandaient seulement de l’écoute.»

Sputnik: Quelle assistance leur offrez-vous?

Asma Shiri: «L’assistance concerne tout d’abord l’écoute, car beaucoup de femmes qui appellent en demandent. D’autres voudraient avoir un conseil juridique. Mais le travail le plus important que nous faisons, c’est la coordination avec les unités spécialisées en matière d’enquête sur les infractions de violence à l’égard des femmes, créées au sein de chaque commissariat de sûreté nationale et de garde nationale, dans tous les gouvernorats, en vertu de la loi organique n°2017-58. Ces unités aident les femmes violentées à avoir une attestation officielle afin de bénéficier d’un examen médical gratuit à l’hôpital et obtenir un certificat médical pour pouvoir porter plainte. Et si la victime n’a pas d’endroit où aller, le ministère l’oriente vers ses centres d’hébergement.»

Sputnik: De combien de centres disposez-vous actuellement?

Asma Shiri: «Nous avons huit centres d’hébergement. Quand la crise a commencé, nous avons pris des dispositions pour que ces espaces respectent les mesures de prévention contre le virus afin de préserver la santé des femmes qui y vivent. Mais avec le confinement, un problème s’est posé: celui de l’hébergement de nouveaux cas sans risquer de contaminer les résidentes. Nous ne pouvons pas vérifier si les nouvelles venues sont atteintes ou pas par le virus. Pour cela, nous avons décidé d’aménager un ancien centre dédié à l’enfance qui n’était pas utilisé afin qu’il serve d’espace d’accueil pour les nouvelles arrivées, où elles pourraient rester en quarantaine avant d’être transférées ensuite dans les centres d’hébergement. Ce travail d’aménagement a été fait en collaboration avec la société civile et le secteur privé.

Nous n’avons reçu jusque-là aucune demande d’hébergement dans ce nouveau centre (un cas a été enregistré en date du 6 avril 2020, ndrl). Mais nous sommes déjà préparés. Par ailleurs, nous avons eu le cas d’une femme violentée, actuellement hospitalisée après avoir été frappée par son mari, qui a été incarcéré. Nous sommes en train de suivre son état de santé. Nous avons eu aussi un cas de viol, mais la victime n’a pas besoin d’hébergement. Nous lui fournissons de l’aide sur le plan sanitaire et matériel.»

Sputnik: Comment expliquez-vous l’augmentation des cas de violence à l’égard des femmes ?

Asma Shiri: «Tout d’abord, il faut noter le fait que le numéro vert du ministère est devenu actif 24h sur 24, ce qui a permis de répondre à davantage d’appels. Auparavant, il n’était actif que pendant l’horaire administratif, c’est-à-dire sept heures par jour. Par ailleurs, la situation du confinement a créé du stress car les gens sentent que leurs mouvements sont limités. En plus, avant la crise, la femme qui se sentait en danger ou subissait de la violence conjugale avait la possibilité de quitter son domicile. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Donc elle est plus exposée au danger.»

Sputnik: Vous travaillez en stricte collaboration avec la société civile. Comment cela se manifeste-t-il?

Asma Shiri: «Si le numéro vert du ministère fonctionne 24h sur 24, c’est grâce à l’apport des associations qui sont partenaires avec nous et qui gèrent les centres d’hébergement. Les services du ministère reçoivent les appels de 8h jusqu’à 17h. Ensuite, les associations partenaires assurent chacune une plage horaire pour répondre et assurer l’assistance aux femmes victimes de violences.»