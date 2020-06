Algérie: déferlante de mèmes Internet sur les États-Unis

La vague de protestations qui secoue les États-Unis depuis la mort de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis prend des allures du Hirak algérien comme en témoignent plusieurs groupes Facebook algériens dédiés aux mèmes. Exemple: en février 2019, les hirakistes défilaient dans les rues avec des boudins de cachir accrochés au bout d’une ficelle.

Le cachir symbolisant alors la soumission au régime de Bouteflika, les sympathisants du Président démissionnaire avaient droit à un sandwich de ce salami local lors des meetings de soutien. Récemment, dans certaines villes des États-Unis, des manifestants ont utilisé une manière identique pour tendre des donuts aux policiers.

Impatience

Les mèmes algériens sur les États-Unis-Unis font références à des événements précis qui mettent en scènes des hirakistes et des personnalités politiques des deux pays. Ainsi, le général Gaïd Salah, chef d’état-major de l’armée algérienne qui a joué un rôle politique central avant de décéder en décembre 2019, donne dans un des mèmes l’ordre de fermer les accès de la ville de Washington; une référence à la décision qu’il avait prise pour limiter certains vendredis l’arrivée de marcheurs dans la capitale algérienne.

Hassan Mebtouche, hirakiste et militant du Mouvement démocratique et social, parti algérien de gauche, confie à Sputnik que ce phénomène s’explique par la volonté des Algériens de reprendre au plus vite les marches de protestation contre le pouvoir suspendues avec la pandémie de Covid-19.

«Les Algériens attendent avec impatience de reprendre le Hirak. Donc beaucoup transposent des évènements qui se sont produits en Algérie avec ce qui se passe actuellement aux États-Unis. De nombreux Algériens ont dénoncé le racisme aux États-Unis, mais je ne pense pas que ce soit un intérêt réel pour ce qui se déroule au pays de Donald Trump. Les gens auraient fait des extrapolations avec le Hirak en utilisant même les images d’une crise au Bangladesh», assure Hassan Mebtouche.

Caricaturistes 2.0

Des mèmes sont également dédiés au «doigt bleu», terme qui désigne les pro-pouvoirs qui ont choisi de voter lors de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019 et qui avaient l’index enduit d’encre indélébile. Aux États-Unis, ils deviennent les «blue fingers», ces Américains qui continuent de soutenir Donald Trump.

Abdallah Benadouda, animateur algérien installé aux États-Unis et fondateur de Radio Corona Internationale, estime que les auteurs de mèmes sont des «caricaturistes 2.0» qui n’ont pas le talent artistique «d’Ali Dilem et des membres de l’équipe de Charlie Hebdo, mais qui peuvent être drôles et efficaces».

«Ce concept permet d’expliquer des idées complexes avec des moyens simples et de façon humoristique. Il est très efficace quant à son impact. Bien sûr, le mème n’a pas été inventé par les Algériens, mais c’est un concept qui leur va très bien», poursuit-il auprès de Sputnik.

Emprisonné pour un mème

Cependant, en Algérie, un même peut mener à la case prison. Abdallah Benadouda, initiateur du groupe Facebook DRS Hirak mèmes (le DRS étant l’ancien service de renseignement algérien) regrette cependant la réaction du pouvoir face à la créativité des Algériens. Il cite le cas de Walid Kechida, universitaire de 25 ans en détention préventive depuis le 25 avril pour avoir créé le groupe Facebook Hirak mèmes. Présenté au juge d’instruction du tribunal de Sétif (300 kilomètres à l’est d’Alger), il est poursuivi pour «atteinte à corps constitué au président de la République, à la force publique dans l’exercice de ses fonctions et atteinte aux préceptes de la religion». Selon son avocat, Me Moumene Chadi, Walid Kechida risque jusqu’à cinq ans de prison ferme.