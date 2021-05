Une élue se rend au parlement tunisien avec un casque et un gilet pare-balles de peur pour sa vie – photo

La présidente du Parti destourien libre Abir Moussi s’est présentée au parlement avec un casque de motard et un gilet pare-balles. Elle souhaite ainsi faire comprendre qu’elle ne se sent pas en sécurité vues les menaces qu’elle reçoit et l’interdiction donnée à ses gardes du corps de se trouver à l’intérieur du parlement.