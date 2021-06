Le travail des enfants concerne 1,3% des ménages marocains en 2020

Ces ménages demeurent concentrés sur les zones rurales (85.000 ménages contre 27.000 dans les villes) et près de 8% d'entre eux sont dirigés par des femmes, fait savoir le HCP dans une note publiée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale contre le travail des enfants.

Ce sont les ménages de grande taille qui restent le plus affectés, relève la même source, précisant que la proportion des ménages ayant au moins un enfant au travail est de 0,6% pour les ménages de trois personnes et augmente progressivement avec la taille pour atteindre 3,6% parmi les ménages de six personnes ou plus.

La note fait également ressortir que les caractéristiques socioculturelles du ménage et de son chef en particulier sont déterminantes pour ce phénomène. Ainsi, la proportion des ménages dont au moins un enfant est au travail est quasi nulle parmi les ménages avec un chef ayant un niveau d'instruction supérieur et s'établit à 2,1% parmi les ménages dont le chef n'a aucun niveau d’instruction.

Selon le type d'activité du chef de ménage, cette proportion passe de 0,4% pour les ménages dont les chefs sont inactifs à 0,6% pour les chômeurs et atteint 1,8% pour les ménages dirigés par des actifs occupés, ajoute le HCP qui souligne que plus on avance dans l'échelle sociale plus l'effectif des enfants au travail diminue.

En effet, l'analyse de ce phénomène selon la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage révèle que 53,6% des enfants au travail sont issus du milieu d’exploitants agricoles, 15,7% du milieu populaire, 20,3% du milieu intermédiaire et 10,3% proviennent du milieu des chefs inactifs. Le phénomène demeure quasi-inexistant au sein du milieu supérieur.