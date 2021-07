Accidents de la route en Algérie: 11 morts et 300 blessés en 24 heures

Onze personnes ont été tuées et 300 autres blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus en Algérie ces dernières 24 heures, indique dimanche un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ghardaïa avec 9 morts et 50 blessés, suite à une collision entre un camion et un bus de transport de voyageurs survenue sur la RN1 au niveau de la commune d'El Attaf, précise-t-on de même source.

Vendredi dernier, 19 autres personnes ont péri dans une collision tragique à Constantine entre un camion et un bus de transports de voyageurs.

Selon le Centre algérien de prévention et de sécurité routière (CNPSR), 5.874 accidents de la route ont été enregistrés dans le pays au cours du premier trimestre de cette année, ayant fait près de 700 morts et 8.000 blessés.

En 2020, les accident de la route en Algérie ont fait au moins 2.844 morts, contre 3.275 en 2019, selon des chiffres officiels.