D'autres attentats étaient en préparation en Irak pour l'Aïd al-Adha

D'autres attentats étaient en préparation pour la fête de l'Aïd al-Adha en Irak, que celui qui a fait 30 morts sur un marché populaire de Bagdad le 19 juillet, a déclaré ce dimanche 25 juillet le ministère irakien de l'Intérieur.

Les forces de sécurité irakiennes ont démantelé «deux réseaux terroristes dans les provinces d'Anbar (ouest) et de Kirkouk (nord), responsables de l'attentat du 19 juillet à Sadr City», un quartier de l'est de la capitale. «Ils prévoyaient d'autres attaques dans d'autres quartiers de Bagdad et d'autres provinces pendant l'Aïd», indique un communiqué du ministère .

Le Premier ministre irakien, Moustafa al-Kazimi, a annoncé samedi 24 juillet l'arrestation des responsables de l'attentat revendiqué par Daech*. Le ministère de l'Intérieur a diffusé des photos des cinq personnes arrêtées, dont trois frères.

La télévision irakienne a diffusé dans la nuit les «confessions» des cinq suspects, revêtus d'une combinaison jaune.

*Organisation terroriste interdite en Russie