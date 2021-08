Évacuation des derniers militaires britanniques d'Afghanistan

L'opération d'évacuation des Britanniques en Afghanistan a pris fin samedi avec le départ d'un vol transportant ses derniers militaires, selon le ministère de la Défense.

«Le dernier vol transportant du personnel des forces armées britanniques a quitté Kaboul», a écrit sur Twitter le ministère de la Défense, tandis que des centaines d'Afghans éligibles au départ restaient sur place.

«À tous ceux qui ont servi si courageusement sous une pression énorme et dans des conditions horribles pour mettre en sécurité les civils les plus vulnérables: merci», ajoute le ministère.

Le dernier avion évacuant uniquement des civils avait décollé plus tôt samedi de la capitale afghane.

Le Premier ministre Boris Johnson a lui aussi adressé ses remerciements à ceux qui ont conduit l'opération, au cours de laquelle plus de 15.000 personnes ont été évacuées en moins de deux semaines.

L'armée britannique «a aidé des milliers de gens à avoir un avenir meilleur et la sécurité», a renchéri le ministre de la Défense Ben Wallace.

Plus tôt samedi, le chef des forces armées britanniques, le général Nick Carter, avait estimé que l'opération d'évacuation s'était déroulée «aussi bien que possible au vu des circonstances», après un attentat revendiqué par le Daech* ayant fait plus d'une centaine de morts jeudi, dont 13 soldats américains et deux Britanniques.

