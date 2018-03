Tout savoir sur la désinformation au sujet de la Ghouta orientale

L'exemple de la France en la matière est parmi les plus criants.

L'Agence France presse (AFP), est l'agence d'information publique dont les dépêches sont systématiquement reprises par l'ensemble des médias mainstream de l'Hexagone: Le Monde, Le Figaro… Il est donc en quelque sorte possible d'affirmer que les thèmes à l'international dépendent fortement de cet organisme.

Or, en s'intéressant au contenu des dépêches, et surtout à leur fréquence, il est difficile, voire impossible, de qualifier l'AFP de neutre. En une semaine, l'AFP a publié 72 dépêches au sujet de la Ghouta orientale. Pourtant, le conflit dans ce secteur de l'est de Damas durant depuis des années n'a fait l'objet que de 184 dépêches au total sur un an. Près de 40% des articles à ce sujet ont donc été publiés en 7 jours. Parler de battage médiatique ne semble en rien exagéré…