Reportage exclusif : la France coupable de génocide en Vendée?

C’est l’une des plus profondes fractures politiques françaises. En 1793-94, les troupes révolutionnaires massacraient 200.000 Vendéens. Un traumatisme pour la région, mais était-ce un génocide planifié par l'État? Certains n'ont pas oublié et veulent en tirer les conséquences aujourd'hui. Enquête.

Plongez dans l'une des plus profondes fractures politiques françaises. Découvrez comment Philippe de Villiers, créateur du Puy-du-Fou, a combattu le «mémoricide» français et sublimé l'insurrection vendéenne. Comprenez pourquoi l'historien et conseiller politique Patrick Buisson voit celle-ci comme l'archétype «d'un peuple qui refuse de se soumettre» — véritable leçon pour nos contemporains. Écoutez le professeur à la Sorbonne Jean-Clément Martin estimer qu'il est historiquement incorrect d'évoquer un génocide. Prêtez l'oreille à Gabriel Robin, rédacteur en chef numérique de la revue L'Incorrect qui juge une telle reconnaissance légale mais politiquement risquée. Suivez… ou non l'historien engagé Reynald Secher dans sa quête «de justice et de vérité» pour la reconnaissance de ce crime des crimes.

À la croisée de l'Histoire et de la polémique politique, la reconnaissance du génocide vendéen, c'est la nouvelle bataille des guerres de Vendée:

Un reportage exclusif signé Edouard Chanot, avec Thibaud Sacramone & Antonin Darwin à la technique.

