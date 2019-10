Effondrement? «La France va droit au chaos», selon Laurent Obertone

En 72h, à la suite d’une descente de Police dans un quartier sensible, l’Etat français s’est écroulé, et la civilisation avec. Le pays est livré à l’anarchie. Ce scénario apocalyptique est celui des romans Guérilla de Laurent Obertone. Basé sur des études des services de renseignements et la réalité des guerres civiles en ex-Yougoslavie, selon Laurent Obertone, ce roman se fonde sur une situation actuelle qu’il juge «extrêmement tendue». «Nous sommes au bord du chaos, la France est un bidon d’essence et il ne manque qu’une étincelle» dit-il, avant d’ajouter:

«Ce que j’essaie de décrire, c’est l’étape d’après… que ferait-on, nous, face à cet effondrement?»