Elizaveta Glinka, médecin en réanimation et spécialiste en médecine palliative, était aimée et respectée tant par la communauté médicale que par les défenseurs des droits de l’homme. Elle était directrice du fond caritatif russe « Aide juste » qui fournit une assistance aux malades en phase terminale ou aux sans-abri ainsi qu’à des retraités célibataires et à des personnes handicapées qui ont perdu leurs biens et moyens de subsistance.