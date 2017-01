Les plus belles hôtesses de l'air nord-coréennes vous invitent à bord !

Le calendrier des hôtesses de l'air nord-coréennes en mini-jupes a bien surpris les internautes, habitués aux mœurs plus strictes du pays. Pas étonnant qu'il devienne de plus en plus populaire sur la Toile. Sputnik vous propose d'embarquer à bord de ce calendrier original.

