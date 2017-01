Traditions millénaires du Nouvel an chinois

En Chine, le Nouvel an est fêté deux fois: le 1er janvier, selon le calendrier solaire (comme dans la plupart de pays du monde) et selon le calendrier lunaire. Le début d’un nouvel an chinois tombe durant la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver. Voilà pourquoi la date de la fête n’est pas fixe et varie entre le 21 janvier et 21 février.