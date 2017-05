La presse n’a pas été autorisée à assister à la rencontre entre le Président américain Donald Trump et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Néanmoins, deux photographes personnels, celui de Trump et celui de Lavrov, ont été autorisés à prendre des photos.

Sur la photo: le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le Président des États-Unis Donald Trump lors de leur rencontre à la Maison-Blanche.