Les 11 villes russes qui accueilleront la Coupe du Monde de football 2018

Une Coupe du Monde est une excellente occasion pour visiter de magnifiques villes russes et regarder un match de foot de haut niveau. Les matchs des huitièmes de finale auront lieu à Sotchi et à Kazan (le 30 juin), à Moscou au stade Loujniki et à Nijni Novgorod (le 1er juillet), à Rostov-sur-Don et à Samara (le 2 juillet), à Moscou au stade Spartak et à Saint-Pétersbourg (le 3 juillet).

Sur la photo: Saint-Pétersbourg.