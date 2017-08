Les vacances dans les stations balnéaires russes

Le littoral russe de la mer d’Azov s’étend sur 250 kilomètres. Cette mer chaude et peu profonde recèle de minéraux, l’air est riche en calcium, en iode et en brome. Il y en a des plages de sable, de galets et de cailloux. Les stations balnéaires au bord de la mer d’Azov sont idéales pour se reposer en famille avec des enfants.

Sur la photo: des vacanciers au bord de la mer d’Azov près du village de Kourortnoye.