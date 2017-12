La Russie en 2046

On ne saurait imaginer des fêtes du Nouvel An en Russie sans le Père Gel (Ded Moroz), la version russe de Père Noël, et la Fille de neige (Snégourotchka). Bien qu’ils s’appellent autrement, des pères Noël existent dans plusieurs pays alors que la Fille de neige est un personnage exclusivement russe.