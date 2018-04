Splendeur et misère, ou la laideur des plus belles villes européennes

Paris peut choquer un touriste naïf par l’immense quantité de SDF. À part les réfugiés, c’est une multitude de clochards professionnels, de migrants arrivés pour gagner de l’argent et de touristes super-économes qui habitent en permanence à Paris. On les voit partout: sur les boulevards, dans les parcs, dans les cimetières et le long des quais. La fameuse cour des merveilles parisienne décrite par Victor Hugo subsiste.