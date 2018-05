Comment vivaient les pionniers soviétiques?

Bien que le mouvement des pionniers ait disparu, il y a presqu’un quart de siècle tous les Russes savent qui étaient les pionniers et sauront les reconnaître sur des vieilles photos et cartes postales par leur foulards rouges, leurs calots et leurs chemises blanches.

Sur la photo: participants à la cérémonie d’inauguration d’un nouveau complexe du Palais municipal des pionniers et écoliers de Moscou dans le district Léninskié gory, le 1er juin 1962.