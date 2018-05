Les fleurs offertes aux dirigeants politiques

En réponse à la déclaration du quotidien Bild, le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a rappelé qu’offrir des fleurs à une femme était en Russie une preuve d’éducation et que c’était pour cette raison que Vladimir Poutine avait offert un bouquet à Angela Merkel. Dmitri Peskov a ajouté qu’il était de coutume dans les milieux diplomatiques d’offrir des fleurs à ses collègues et ses homologues. Sur la photo: Vladimir Poutine et Angela Merkel s’entretiennent à Sotchi.