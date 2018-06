Les îles les plus insolites de la planète

Socotra est une île où tout est resté intacte depuis plusieurs millions d’années. Grâce à sa situation isolée, cette île a conservé des plantes et des animaux qui n’existent plus nulle part ailleurs. On dit que la vie à Socotra est restée telle qu’elle était il y a six millions (voire 20 millions) d’années. Avec cela, cette île est loin d’être inhabitée en comptant près de 40.000 habitants. Située dans l’océan Indien, Socotra est une île du Yémen.