Le magazine américain Vogue a publié sa sélection des plus belles brunes du XXe siècle et de notre siècle.

39 brunes figurent sur la liste, en particulier l’ancienne Première dame des États-Unis Jacqueline Kennedy, l’actrice britannique Audrey Hepburn, la «reine d’Hollywood» Elizabeth Taylor, la chanteuse et poétesse américaine Patti Smith et l’actrice nicaraguayenne Bianca Jagger. Retrouvez le top 15 des plus belles brunes du XXe et du début de notre siècle dans ce diaporama réalisé par Sputnik.