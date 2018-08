Les photos qui ont marqué la semaine (25-31 août)

Le portail TC Candler publie tous les ans le classement des plus beaux visages d’hommes et de femmes du monde 100 Most Beautiful Faces et 100 Most Handsome Faces. Retrouvez plusieurs nominés, et notamment les deux jeunes patineuses artistiques russes Alina Zagitova et Evgenia Medvedeva dans ce diaporama réalisé par Sputnik.