Dans les guides anglophones de Tokyo, l'«Akasaka Weekly Mansion» est le premier sur la liste des immeubles les plus dangereux «peuplés de fantômes». Selon les sites étrangers (1), la lumière s'allume et s'éteint d'elle-même, une fumée blanche s'échappe parfois de l'air conditionné et les résidents ressentent des touchers glacials.



Au Japon, l'Akasaka Weekly Mansion est connu à cause de l'incident sanglant qui s'y est produit. En juillet 2003, quatre élèves ont été kidnappées et enfermées dans un appartement de cet immeuble par le propriétaire de la maison close «Petit Angel Date Club» où les enfants étaient forcés de se prostituer. Les fillettes enlevées ont passé quatre jours ligotées et les yeux bandés. Quelques jours après l'enlèvement, le criminel s'est suicidé dans le salon de cet appartement.



La police de Tokyo a alors percé à jour un réseau de maisons closes et de studios pornographiques exploitant des mineurs. La découverte de ce commerce clandestin menaçait de jeter l'ombre sur des hommes très influents, et l'affaire a été étouffée. Mais les rumeurs sur cette maison macabre «peuplée de fantômes» continuent de circuler à ce jour.



Quand nous sommes rendus à l'adresse de l'Akasala Weekly Mansion, il s'est avéré que l'immeuble avait été rasé pour construire deux hôtels.