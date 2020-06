Angelina Jolie, ambassadrice de bonne volonté de l'Onu, fête son 45e anniversaire

Angelina Jolie Voight est née à Los Angeles (États-Unis, Californie) dans la famille du célèbre acteur Jon Voight et de l'actrice franco-canadienne Marcheline Bertrand. Dans ses veines coule le sang de plusieurs peuples: du côté de son père, slovaque et allemand; du côté de sa mère, franco-canadien; ainsi qu'hollandais et allemand. Angelina Jolie affirme que du côté de sa mère elle possède également des racines iroquoises, mais les seuls ancêtres amérindiens qui ont été identifiés dans son arbre généalogique sont des Hurons du XVIIe siècle.

Sur la photo: avec Michelle Pfeiffer à la première européenne du film Maléfique: Le pouvoir du mal, à Rome en 2019.