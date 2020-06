La répétition du défilé aérien de la Victoire en images

Les équipages aériens de l'armée de l'air russe ont effectué le dernier entraînement de la partie aérienne du défilé militaire. 75 avions et hélicoptères tactiques, stratégiques et de transport militaire ont participé à cette répétition. A la tête du groupe se trouvait le plus grand hélicoptère de transport du monde: le Mi-26.

Sur la photo: des avions d'attaque au sol Su-25 pendant la répétition de la partie aérienne du défilé de la Victoire.