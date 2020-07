Vladivostok, la capitale orientale de la Russie

En 1859, le général-gouverneur de la Sibérie orientale, N.N. Mouraviev-Amoursky, découvrit dans le golfe de Pierre la Grand une baie dont il compris immédiatement les possibilités qu’elle offrait. Il proposa de lui donner le nom de Corne d’Or et ordonna d’y construire poste militaire. Le 2 juillet 1860, le vaisseau de guerre Mandchou entra dans la baie de la Corne d’Or. En débarquèrent 3 officiers et 37 marins qui allaient construire le poste. Un an après, les premiers habitants arrivèrent dans cette petite ville qui, vingt ans plus tard, devint officiellement Vladivostok. En 1871, sur décision du gouvernement russe, elle devint le port d’attache de la flotte de l’océan Pacifique.