Haut-Karabakh: chars brûlés, obus non explosés, maisons détruites

Il faudra cinq à six ans pour neutraliser les obus non explosés et 10 à 13 ans pour les mines, a indiqué Gazanfar Akhmedov, directeur de l’Agence nationale de déminage des territoires de l’Azerbaïdjan (ANAMA).

Sur la photo: journalistes couvrant le travail des agents de l’ANAMA, district de Fizuli, Azerbaïdjan.