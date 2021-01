L'armée au féminin

Ces changements visent à refléter la féminisation et la diversité ethnique au sein de l’armée américaine. Aujourd’hui, le beau sexe joue un rôle de plus en plus important dans une sphère aussi traditionnellement masculine que l’armée, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres pays.

