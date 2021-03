Embouteillage de navires au canal de Suez

© REUTERS / Planet Labs Inc

Le MV Ever Green, porte-conteneurs battant pavillon panaméen, s’est échoué en travers du canal de Suez mardi 23 mars en bloquant plus de 200 navires.

Sur la photo: un remorqueur près du porte-conteneurs MV Ever Green qui s’est échoué dans le canal de Suez.