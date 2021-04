Verdict de culpabilité dans l'affaire George Floyd

Les jurés ont déclaré Chauvin coupable de meurtre aux deuxième et troisième degrés, c'est-à-dire de meurtre involontaire, et d'homicide involontaire par négligence au deuxième degré. La peine maximale pour le meurtre au deuxième degré, considéré comme le crime le plus grave de ces trois infractions, peut aller jusqu'à 40 ans d'emprisonnement.

Sur la photo: l’ancien policier Derek Chauvin pendant et après le procès.