Les plus belles supportrices de l'Euro 2020

Il y a exactement 80 ans, le 22 juin 1941, l’Allemagne nazie attaquait l’Union soviétique sans avertissement, bouleversant instantanément la vie de millions de personnes et déclenchant l’une des guerres les plus sanglantes de l’histoire. Retrouvez le choc, la mobilisation du pays et les premières batailles dans ce diaporama de Sputnik.