Mireille Mathieu fête ses 75 ans

Le cyclone Bernd a déclenché de fortes pluies en Europe. Il a provoqué des destructions massives dans quatre pays: la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a le plus souffert: les inondations y ont fait plus de 100 morts et les dommages causés sont estimés à des milliards d'euros.