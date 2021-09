Afghanistan: soldats du Front national de résistance au Panchir

Après de violents combats, les talibans* ont investi Bazarak, capitale de la province du Panchir, ainsi qu'un certain nombre de territoires dans les districts de Paryan et Shotul. Les islamistes ont déclaré que la province du Panchir se trouvait sous leur contrôle et que les leaders de la résistance, Ahmad Massoud et Amrullah Saleh, avaient fui le pays.

Sur la photo: combattants du Front national de résistance dans la vallée du Panchir.