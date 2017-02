L’Afrique tourne le dos à la CPI

Le récent sommet de l'Union africaine qui s'est déroulé dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba a confirmé une fois de plus les clivages qui existent au sein du continent africain, mais aussi que l'Afrique ne sera pas absente des processus du monde multipolaire.

En effet, l'organisation panafricaine a adopté une stratégie de retrait collectif de la Cour pénale internationale (CPI). Pourtant et sans surprise, certains pays n'ont pas manqué de se faire les « avocats » de ladite structure, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou encore le Nigeria. Des pays dont les leaders actuels sont connus pour avoir des liens très proches avec les élites occidentales. Néanmoins, et malgré leur opposition au processus engagé, l'Afrique semble effectivement décidée à quitter massivement la CPI.

Pour rappel, le Burundi avait montré l'exemple en lançant le processus, pour être presque immédiatement suivi par l'Afrique du Sud, puis par la Gambie. Plus que cela, la République sud-africaine semble avoir pris le leadership au niveau continental dans ce mouvement d'opposition face à une structure dite de justice internationale n'ayant pas remplie le rôle qui lui avait été confié. Et vu au regard d'unle processus désormais engagé au niveau désormais de l'UA, les pressions occidentales n'y feront rien, mis à part les quelques exceptions citées.Pourquoi ce retrait massif africain de la CPI est-il si important? Tout d'abord, car pour beaucoup de nations africaines, la cour est une structure défendant dles intérêts néocolonialistes et mêmes racistes. Sa caractéristique est de s'attaquer aux leaders africains s'étant qui se sont opposés aux manœuvres occidentales dans leurs pays et régions, tout en épargnant gracieusement ceux travaillant en étroite « collaboration » avec les élites de l'Occident. Cette hypocrisie est devenue aujourd'hui presque impossible à cacher, d'où la « révolte » africaine. L'autre raison avancée par le leadershiples dirigeants de plusieurs pays africains est que plusieurs grandes puissances mondiales ne reconnaissent pas la compétence de la CPI: Etats-UnisÉtats-Unis, Chine, Inde, et plus récemment la Russie, qui s'est aussi retiré en intégralité de cette structure.Un autre argument en faveur des partisans de la sortie, c'est effectivement le fait qu'aucun leader de pays occidental ou satellitaireaffilié à ceux-ci, n'ait jamais été visé par une quelconque poursuite à son encontre, même en étant responsable de crimes indéniables, à en différents endroits du monde. Plusieurs experts et observateurs reconnaissent aussi l'accusation qui est portée en direction de la Cour pénale internationale: celle d'être un instrument de punition et de pression de l'Occident politique.Par ailleurs, de plus en plus de voix s'élèvent actuellement en Afrique pour mettre en place une Cour pénale panafricaine. Un défi de taille, mais qui pourrait effectivement être la solution à terme pour résoudre les problèmes existants au niveau continental. Enfin, il y a aussi les partisans du renforcement des justices nationales, parmi eux beaucoup d'experts africains comme étrangers, notamment Alexandre Mezyaev, un l'expert russe du droit international qui connaitconnaît bien l'Afrique Alexandre Mezyaev. Leur argument: renforcer l'état du droit des juridictions concernées tout en privilégiant la souveraineté nationale.Quoi qu'il en soit et à travers cette initiative panafricaine au niveau de l'UA, l'Afrique confirme qu'elle compte faire partie intégrante du monde multipolaire et des processus qui en découlent. Les pressions extérieures vont certainement se poursuivre, peut-être même augmenters'accentuer, mais c'est effectivement aux EtatsÉtats africains de décider de leur avenir, dans un cadre souverain. Si certains pays préfèrent rester dans le giron occidental, il faut leur reconnaitrereconnaître aussi que c'est leurce droit. Mais ceux ayant qui ont décidé de s'en 'affranchir et de former les alliances qu'ils jugeront eux-mêmes nécessaires, ont eux aussi ce droit que personne ne peut leur renier. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir la suite des événements. Une suite logique: beaucoup d'autres pays africains vont vraisemblablement quitter la CPI, d'autres vont y rester pour encore quelques temps. Le futur montrera qui avait raison.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.