Thierry Mbepgue : « La jeunesse africaine est prête à défendre sa souveraineté »

Thierry Mbepgue est un activiste patriote et souverainiste camerounais. Président fondateur du Mouvement Africain pour la Libération du Continent (MALCON), il est également l'initiateur du projet UNIRTA, destiné à rassembler les différents mouvements panafricains, notamment en Afrique francophone. Il est auteur panafricaniste et Secrétaire général du Réseau Mondial des Défenseurs de la Cause Africaine (RMDCA).

Sputnik: Bonjour. Lors de notre dernier entretien, il y a près d'un an, vous veniez de lancer le projet panafricaniste UNIRTA. Où en est-il aujourd'hui?

Thierry Mbepgue: Bonjour et merci pour cette occasion d'échanger qui m'est offerte. Le projet UNIRTA suit son bonhomme de chemin, nous continuons à sensibiliser et à enregistrer l'adhésion des cibles de notre projet. Plusieurs coordinations sont installées à travers l'Afrique ainsi que des représentations dans le monde. Cependant, comme il fallait s'y attendre, nous rencontrons d'énormes difficultés quant au déroulement de notre feuille de route globale, mais nous progressons.

Sputnik: Deux de vos principales idées au moment du lancement de l'UNIRTA étaient de rassembler le plus de mouvements possibles aux idées panafricanistes, ainsi que de forger des liens entre l'Afrique et les BRICS. Avez-vous réussi à avancer à ce niveau?

Thierry Mbepgue: L'objectif principal de ce projet est de réunir au sein d'un Conseil africain de la résistance (CAR) le maximum de mouvements possibles aux idées panafricanistes, nationalistes, les patriotes, les souverainistes, les anticolonialistes, les anti-impérialistes, les leaders d'opinion et tous ceux qui aiment l'Afrique et luttent pour son émancipation. Il a été atteint à 85 %. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'au courant de cette année, ledit conseil verra bel et bien jour.

Sputnik: Au-delà de l'actualité africaine, beaucoup d'Africains s'intéressent à la situation en Syrie. Un grand nombre d'entre eux soutient avec ferveur l'intervention antiterroriste russe. Pourquoi cet engouement, selon vous?

L'Afrique est tout simplement une victime qui compatit aux malheurs d'une autre victime (la Syrie), qui comme elle, fait face au même bourreau. Sauf que cette fois-ci, le problème est beaucoup plus spirituel et engage un ordre de valeurs mondial, jusqu'ici fondé sur le christianisme et l'islam. Par cette intervention, le président Vladimir Poutine sauve non seulement la Syrie, mais également le monde entier et ses valeurs.

Sputnik: L'année prochaine, des élections présidentielles auront lieu au Cameroun. Quel pronostic faites-vous? Comment la jeunesse camerounaise compte-t-elle s'impliquer?

Constitutionnellement, les élections présidentielles sont prévues pour 2018 au Cameroun. Très peu de candidatures potentielles se démarquent pour l'instant et il est donc difficile de faire un pronostic. Comparé à la précédente élection de 2011, ce scrutin ne suscite pas de grands appétits de la part des politiciens. Que se soit du côté du pouvoir ou de l'opposition classique, aucun signe ne trahit de dynamique ou de montée de fièvre autour de cet événement. Mais, tout porte à croire que le président actuel va remettre son mandat en jeu. Une chose est certaine, c'est que c'est une année électorale qui sera riche en incertitudes, actions et rebondissements.

Pour ce qui est du rôle des jeunes dans cette élection, il sera sans doute engagé et déterminant. Taxée de jeunesse passive, la jeunesse a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le mouvement « le Cameroun, c'est nous », qui regroupe de jeunes Camerounais du monde entier, entend présenter des jeunes aux autres élections à venir, et travaille dans le sens de faire de cette élection celle des jeunes. La jeunesse camerounaise sera donc bien présente à cette élection, plus que l'on ne l'imagine.

Sputnik: Parlons des relations russo-africaines. La Russie entretient des relations privilégiées et de plus en plus fortes avec plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Sud, principalement arabophones, anglophones, voire lusophones. Pourquoi selon vous les relations entre la Russie et l'Afrique du Centre et de l'Ouest francophone restent-elles relativement à la traîne?

Thierry Mbepgue: Les pays d'Afrique francophones ne sont pas encore libres, les cerveaux sont encore enchaînés et on a comme l'impression de vivre dans un enclos détaché des réalités du monde. La Russie, bien que perçue comme étant un sauveur par beaucoup d'Africains, doit être plus présente à travers sa culture, sa science et autres.

Je vous avais dit que l'intégration se ferait à travers les différents peuples. Savez-vous que le mythe selon lequel la Russie est un pays négrophobe continue d'être entretenu en Afrique francophone, notamment via le mainstream médiatique, alors que nous savons parfaitement que c'est faux? Les relations diplomatiques au sommet sans les échanges culturels entre peuples n'aboutiront certainement pas à l'harmonisation des relations. Il y a encore donc du travail à faire. Notre association « le Club des Amis Africains des BRICS » (CAA-BRICS) fait de son mieux pour y contribuer.

Sputnik: Dernière question. Votre pays, le Cameroun, continue de faire face à plusieurs tentatives de nuire à sa souveraineté par des forces extérieures, à l'instar de beaucoup d'autres pays africains. Est-ce que la jeunesse camerounaise est prête à défendre la souveraineté de son pays?

Thierry Mbepgue: C'est la chose qu'elle sait faire le mieux, défendre sa souveraineté. La réponse est oui! La jeunesse camerounaise est prête à la défendre jusqu'au sacrifice ultime. Nous ne devons plus permettre la réalisation de scénarios que l'Occident politique avait l'habitude de réaliser sur notre continent.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.