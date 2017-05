Pourquoi Erdogan est-il à nouveau en Russie?

Le président turc Erdogan sera de nouveau en Russie le 3 mai prochain. Il s'agit tout de même de la troisième visite officielle du président turc en Russie en seulement neuf mois. Après la rencontre d'août 2016 à Saint-Pétersbourg qui a officialisé la normalisation des relations entre les deux pays, puis celle de Moscou en mars dernier dans le cadre de la réunion du Conseil de coopération de haut niveau Russie-Turquie, c'est désormais à Sotchi qu'aura lieu cette nouvelle rencontre Poutine-Erdogan.

Les deux présidents ont un ordre du jour chargé, à commencer par la poursuite de la levée des sanctions commerciales russes décidées après la crise de novembre-décembre 2015. Les projets stratégiques et commerciaux sont aussi nombreux: Turkish Stream, centrale nucléaire d'Akkuyu, achat par la Turquie des systèmes russes S-400. Si sur la plupart de ces points, les chances de succès sont plutôt importantes, la Syrie reste, elle, une pierre d'achoppement entre les deux États.

En effet, la Russie reste ferme sur sa position qui stipule que seul le peuple syrien peut décider de son avenir, ce qui passe au préalable par l'éradication du terrorisme en Syrie. La Turquie, elle, campe sur ses positions anti-Assad. Néanmoins et malgré ce désaccord évident, les deux pays continuent de collaborer dans le cadre du processus d'Astana, en coordination également avec l'Iran.

Plus généralement, Erdogan doit se faire à l'idée que la Russie ne changera pas son approche vis-à-vis de la Syrie. Et tenant compte de cette réalité, il devrait en effet surtout se focaliser sur la poursuite du développement des relations bilatérales, aussi bien dans les sphères économique, que politique et culturelle. Les intérêts réciproques sont flagrants. Beaucoup d'entreprises turques attendent avec impatience la levée totale des restrictions pour pouvoir revenir à leur chiffre d'affaires avec la Russie d'avant les sanctions, voire de le développer plus encore: les 100 milliards de dollars d'échange à l'horizon 2020-2023 restent l'objectif déclaré des deux côtés.

Certains se demandent à juste titre si la Russie peut faire confiance à la Turquie, notamment en raison du jeu trouble qu'elle mène depuis plusieurs années en Syrie, l'allié de la Russie, sans oublier aussi le coup de poignard dans le dos de novembre 2015. Certes, il y a des choses qui ne s'oublient pas facilement et seul le temps pourra rétablir une confiance totale entre les deux pays. Néanmoins, les dirigeants des deux pays savent que les deux peuples sont liés l'un à l'autre et qu'il faut en tenir compte.

Gardons aussi à l'esprit que la Turquie a été le seul pays membre de l'OTAN à ne pas s'être joint aux sanctions occidentales contre la Russie. Dans un intérêt purement commercial direz-vous. Certes, mais le fait est là: le leadership turc n'a pas suivi aveuglement les élites occidentales, notamment bruxelloises, qui ont préféré sacrifier les intérêts de leurs producteurs en suivant aveuglement les prérogatives de Washington.Il faut reconnaître aussi à l'AKP d'Erdogan que c'est bien sous sa direction que les relations russo-turques avaient augmenté considérablement, pour atteindre un niveau sans précédent avant la crise de fin 2015. La Turquie reste également le seul pays membre de l'OTAN qui s'est « permis » une collaboration militaire, certes limitée, avec la Russie. Les frappes conjointes contre Daech dans le Nord syrien, de même que les exercices entre marines militaires des deux pays ont prouvé qu'il y a une perspective réelle, à condition de ne pas mettre de l'huile sur le feu là où il faut éviter d'en mettre: la Syrie.

Enfin, le tout dernier référendum national donnant désormais à Erdogan encore plus de pouvoir ne semble pas changer sa politique en direction de la Russie, tout au contraire. En témoigne une nouvelle visite prévue pour le 3 mai. En passant et en lisant la presse mainstream, on constate que les relations russo-turques font souffler un vent d'inquiétude évident au sein des élites occidentales. Cela est évidemment leur problème, mais c'est très révélateur.

Pour récapituler, Ankara doit se faire définitivement à l'idée que Moscou ne lâchera pas son allié syrien. Ankara doit également admettre qu'Assad représente la seule option fiable pour l'avenir de la Syrie. Ankara doit ensuite contribuer plus efficacement à faire pression sur les groupes armés, notamment ceux participant au processus d'Astana, pour qu'ils se joignent une bonne fois pour toutes à la réconciliation nationale lancée par Damas. Enfin, la Turquie doit commencer à respecter pleinement la souveraineté de son voisin syrien, sachant que plus vite la Syrie retrouvera la paix et la stabilité, mieux ce sera pour la Turquie, qui doit aussi faire face aujourd'hui à la menace terroriste et au séparatisme.

La Turquie ne peut pas manquer de s'apercevoir que la Russie est probablement son seul partenaire important, qui respecte réellement sa souveraineté, malgré les divergences entre les deux pays. Le temps de prendre une décision stratégique pour le futur de l'État turc s'approche. Le leadership turc le fera-t-il? C'est une autre question.

