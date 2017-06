La crise du Qatar et ses enjeux régionaux

La dispute saoudo-qatarie n'en finit pas de faire du bruit. En effet, les principaux donateurs financiers de plusieurs groupes terroristes, opérant notamment en Syrie, et satellites déclarés de la politique étasunienne au Moyen-Orient, en sont arrivés à une crise sans précédent, allant jusqu'à la rupture diplomatique et à un blocus commercial.

Pour beaucoup, l'effet de surprise fut effectivement grand à l'annonce de l'Arabie saoudite et de plusieurs autres pays arabes de rompre les liens diplomatiques avec Doha, l'accusant d'être un soutien du terrorisme et de participer à des déstabilisations diverses. Ainsi, le 5 juin dernier, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn et l'Egypte ont annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar. Ils seront rapidement rejoints par une partie de la Libye (gouvernement d'al-Beïda contrôlant l'est du pays) et une partie du Yémen (gouvernement de Hadi contrôlant une partie du centre et l'est du pays). Ce ne sera pas tout: les Maldives, la Mauritanie, les Comores ont eux aussi annoncédans la foulée la rupture de leurs relations avec Doha. Le Djibouti et la Jordanie ont abaissé le niveau des relations diplomatiques, tandis que le Sénégal, le Niger et le Tchad ont rappelé leurs ambassadeurs.

Ce faisant, on parle d'une des plus sérieuses crises dans le monde musulman sunnite. Tout en sachant qu'il est très difficile de considérer les Saoudiens comme membres du clergé sunnite, étant wahhabites. Mais ceci est une autre histoire. En outre, la crise entre le clan wahhabite (saoudien) et les Frères musulmans (qatari) est également mentionnée comme l'une des raisons à cette dispute. Parallèlement à ces événements, la Turquie, considérée à juste titre comme l'une des principales puissances du monde musulman sunnite, prend fait et cause pour le Qatar en critiquant ouvertement la ligne menée par les initiateurs de la crise à l'égard de Doha. En outre, la Turquie assure désormais d'importantes livraisons alimentaires à l'émirat qui fait face au blocus des livraisons décidé par Riyad et Abu Dhabi. L'Iran, grande puissance régionale et leader admis du monde musulman chiite, a profité lui aussi de la détérioration « fraternelle » saoudo-qatarie pour offrir son soutien au Qatar, à travers des livraisons alimentaires.

En parlant justement de l'Iran, considéré comme l'une des causes des manœuvres punitives des Saoudiens en direction des Qataris (ces derniers étant accusés de privilégier un rapprochement avec la République islamique), il en sort évidement gagnant et renforcé. Rappelons à ce titre toutes les tentatives, le plus souvent vaines, de Riyad d'isoler Téhéran au sein du monde musulman. Pour autant, non seulement ces tentatives n'ont pas apporté au leadership saoudien (et bien sûr américain) le résultat escompté, mais au contraire le rôle prédominant de l'Iran ne cesse d'augmenter dans les affaires régionales, que ce soit en Syrie, au Yémen ou dans le cadre du processus d'Astana (en coordination avec la Russie et la Turquie). De plus, cette main tendue de Téhéran envers Doha a sérieusement renforcé les sentiments pro-iraniens à l'intérieur même du Qatar.

Du côté de la Russie, la position est plus nuancée. Moscou n'ayant pas pris fait et cause pour l'un des deux groupes de belligérants, en appelant uniquement au dialogue et en maintenant le contact avec toutes les parties du « conflit ». En ce sens, le chef de la diplomatie qatarie s'est même rendu en visite à Moscou il y a quelques jours. La position russe diffère en ce sens considérablement des Etats-Unis, qui vraisemblablement ont donné le feu vert à Riyad pour ses actions anti-qataries, tout en se gardant de prendre des mesures radicales vis-à-vis de Doha — sachant que la plus grande base US du Moyen-Orient se trouve précisément au Qatar.

Dans ce casse-tête évident pour certains, le tableau est grosso modo le suivant. La Turquie confirme qu'elle souhaite jouer sa propre politique, tout en étant un membre clé de l'OTAN (et donc « allié » des USA). L'Iran renforce ses cartes sur la scène régionale en donnant un camouflet supplémentaire à l'Arabie saoudite, et en jouant sur les dissensions entre les alliés d'hier. Enfin, la Russie se positionne clairement comme un médiateur d'envergure globale, confortant ainsi sa position retrouvée en tant que l'une des principales puissances mondiales, dont la politique ne cesse de monter en popularité dans pratiquement tout le monde musulman. Le Moyen-Orient n'étant pas une exception, tout au contraire.

Quant aux accusations lancées par les pays arabes déjà cités en direction du Qatar, qu'y a-t-il de nouveau par rapport à ce que l'on disait déjà ces derniers mois et années? Rien. Oui, le Qatar faisait jusqu'à maintenant partie des principaux sponsors des terroristes à divers endroits, en premier lieu en Syrie. Nous l'avons dit et répété. Mais les Saoudiens sont-ils bien placés pour accuser leurs cousins de terrorisme, sachant qu'ils font clairement partie de la catégorie « supérieure » des sponsors du terrorisme, notamment sur le territoire syrien? C'est évidemment l'hôpital qui se fout de la charité. D'ailleurs, l'un des rares pays de cette « coalition » anti-qatarie qui a une réelle légitimité à accuser Doha de soutien au terrorisme, c'est bel et bien l'Egypte, clairement visé par le danger takfiriste, notamment sa minorité chrétienne. Et compte tenu des relations positives entre les leaderships russe et égyptien, et une approche beaucoup plus responsable envers le conflit syrien de la part du Caire, il est clair que la Russie n'a pas vraiment intérêt à prendre position en faveur du Qatar. Parallèlement à cela, il est également clair qu'il n'y a absolument aucune raison de prendre position en faveur de l'Etat wahhabite — l'un des principaux satellites étasuniens, l'un des principaux sponsors des groupes terroristes en Syrie, fermement opposé à Assad et à l'Iran (alliés de la Russie).

Ce qui signifie une chose relativement simple. La Russie va devoir poursuivre ses efforts diplomatiques et ses manœuvres afin de maintenir un équilibre dans cette équation (ce que la Russie sait bien faire), tout en pensant évidemment à ses intérêts nationaux, et à ceux de ses alliés. Tout dépendra maintenant aussi de la nouvelle approche qatarie (si elle a lieu). Notamment en direction de la Syrie. Si Doha cesse son soutien massif aux groupes djihadistes en Syrie, ce sera indéniablement un pas fortement positif, en premier lieu pour la Syrie elle-même. Et si cela devait arriver, on pourrait alors entrevoir un rapprochement. D'autre part, le fait que l'Iran renforce ses positions sur la scène régionale ne peut qu'être salué, y compris dans ce dossier. C'est d'ailleurs l'une des raisons de l'inquiétude qui règne à Riyad, Abu Dhabi et évidemment Washington. A ce titre, le leadership saoudien commence déjà à atténuer sa rhétorique anti-qatarie en parlant même de l'éventualité de lever le blocus. Les cousins feront-ils alors la « paix » sous la pression de Washington? Ou la crise montera-t-elle d'un cran? Il conviendra de suivre la situation. Une chose est néanmoins certaine: cette dissension saoudo-qatarie renforce l'axe de la résistance. Et last but not least, l'une des raisons principales de cette dispute Riyad-Doha est évidemment à rechercher dans les victoires de l'armée gouvernementale syrienne et de ses alliés sur le théâtre syrien. Et quand on a déversé des sommes colossales pour réaliser un scénario écrit (faire tomber Assad) et qu'il tombe à l'eau, il arrive souvent que des accusations réciproques entredéchirent une « famille ». Surtout que le grand maître, j'ai nommé les Etats-Unis, est loin d'être ravi de la situation lui aussi. A suivre donc…

