En quoi la coopération russo-algérienne est-elle stratégique?

Au-delà d'une alliance qui dure, il y a aussi des faits qui confirment une certaine ressemblance entre les deux nations. Une chose est certaine: le plus grand pays du monde et le plus grand d'Afrique en termes de superficie n'ont jamais lésiné sur les moyens lorsqu'il s'agissait de défendre la souveraineté et la sécurité nationale. Grande Guerre patriotique pour la Russie face aux nazis: avec les plus lourds sacrifices au niveau mondial, civils comme militaires. L'Algérie, elle, aura sa longue guerre d'indépendance, acquise au prix d'innombrables victimes.

Puis les fameuses années 1990, chaotiques pour les deux pays. Éclatement de l'URSS, appauvrissement d'une large partie de la population, extrémisme et terrorisme, une grande partie du peuple russe se souvient de cette période avec joie de l'avoir surmontée. Guerre contre le terrorisme salafiste à la même période pour l'Algérie, qui a une fois de plus dû compter les martyrs et faire de son mieux pour surmonter cette page terrible de son histoire contemporaine.

Mais les deux nations se sont relevées. Loin de dire que les défis ne manquent pas, le fait est qu'il est aujourd'hui admis que les deux pays sont en position de force: l'Algérie sur la scène régionale et continentale, la Russie sur la scène mondiale. Les soutiens à la souveraineté nationale des États et au concept multipolaire de la gestion du monde sont également des aspects qui rapprochent considérablement Alger et Moscou.

S'il fallait décrire en un mot la politique internationale algérienne, elle se résumerait certainement par le suivant: indépendance. En effet, la République algérienne se démarque très clairement de plusieurs pays arabes de par son indépendance de l'influence politique occidentale. Et cela se traduit sur plusieurs dossiers. Faut-il d'ailleurs le rappeler, l'Algérie a été l'un des rares pays arabes à avoir adopté une position responsable face à la guerre qui a été orchestrée par l'Otan alliée des salafistes locaux contre la Jamahiriya de Kadhafi. En allant même jusqu'à accorder l'asile à plusieurs membres de la famille Kadhafi et en refusant catégoriquement leur extradition aux nouvelles «autorités» libyennes.

Autre exemple: le refus d'Alger de classer, à la demande insistante de l'Arabie saoudite, le mouvement libanais Hezbollah comme terroriste, en appelant à respecter les affaires intérieures libanaises. Tout comme le refus de se positionner contre l'Iran, toujours sous pression de Riyad. Enfin, sur la Syrie, les autorités algériennes se sont également positionnées dès le départ de la guerre en faveur du respect de la souveraineté syrienne. Et, selon plusieurs sources, ont même tenté de réconcilier Damas et Ankara.

Aussi, et cela n'est pas des moindres: l'Algérie représente-t-elle l'un des principaux partenaires militaires de la Russie au niveau mondial. Plus précisément dans le top 3 actuel des plus grands acheteurs d'armement russe à l'international, avec l'Inde et la Chine. En effet, les hélicoptères de combat, avions de chasse, bombardiers, avions de transport et de ravitaillement, défense anti-aérienne, chars, sous-marins, navires, armements légers… de la 2e plus puissante armée d'Afrique (derrière l'Égypte), et 26e au niveau mondial (selon Global Firepower http://www.huffpostmaghreb.com/2017/01/11/algerie_n_14100866.html), proviennent très majoritairement de Russie. Et qui constitue d'ailleurs un domaine clé de la coopération algéro-russe.

Ces technologies, de même que le savoir-faire qui va avec (sachant qu'une bonne partie de l'élite militaire algérienne a été formée en terre russe), permettent aujourd'hui au pays non seulement de parer aux menaces terroristes qui existent dans la région nord-africaine, mais aussi d'être une force capable de résister efficacement à toute visée néocoloniale de certains. Une chose est aujourd'hui pratiquement évidente: le scénario libyen n'aura pas lieu en terre algérienne. Et même si certains personnages s'aviseraient à tenter de le réaliser, ils feront face à une Algérie qui peut amplement compter sur ses propres moyens en vue de défendre sa souveraineté. Surtout que l'expérience de la résistance ne lui manque pas. D'autre part, l'Algérie sait qu'elle peut compter sur des partenaires de longue date.

Les secteurs énergétique, minier, du nucléaire civil ou encore celui de l'agriculture: telles sont les autres domaines d'interaction des deux pays. Concernant d'ailleurs ce dernier, il est loin d'avoir atteint son apogée. Pourtant, si l'Algérie décidait de booster ledit domaine pour une plus grande part destinée à l'export, il n'y a pas de doute que le vaste marché russe lui sera grand ouvert. Ce qui est sûr c'est que le partenariat stratégique russo-algérien a de beaux jours devant lui. Et c'est tant mieux.

