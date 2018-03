La tournée africaine de Lavrov : seulement un début

Des paroles aux actes: telle est la nouvelle réalité de l'interaction entre la Russie et les pays du continent africain. Au moment où l'Afrique retrouve le statut d'une des priorités de la politique extérieure russe, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a débuté sa tournée africaine lors de laquelle il visitera cinq pays: l'Angola, la Namibie, le Mozambique, le Zimbabwe et l'Ethiopie.

Le choix de ces cinq pays n'est probablement pas un hasard sachant que tous ont été des alliés de l'URSS en Afrique durant la période de la guerre froide.

Le leadership du parti au pouvoir en Angola, le MPLA, a été activement soutenu en son temps par Cuba et l'URSS. Grâce à ce soutien, ce pays lusophone a non seulement pu se libérer de la mainmise coloniale portugaise, mais aussi vaincre l'interventionnisme néocolonial de la coalition USA/régime raciste d'apartheid sud-africain de l'époque ayant soutenu l'obscur mouvement de l'UNITA d'un certain Jonas Savimbi, qui voulait en finir avec un allié supplémentaire de l'Union Soviétique en Afrique. Au prix d'innombrables victimes et de longues années de guerre, le MPLA aura le dessus sur l'UNITA pro-occidental. Comme résultat aujourd'hui, l'Angola est un pays pleinement souverain, dont les citoyens n'immigrent pas ou peu, et qui se permet même d'accueillir un grand nombre de migrants occidentaux, dont pas moins de 200 000 migrants portugais qualifiés, venus chercher une vie meilleure. Cela sans oublier des investissements angolais importants dans l'économie de Lisbonne — quelle meilleure revanche sur l'ancienne métropole coloniale?

Pareil pour la Namibie, où le parti au pouvoir — la SWAPO (l'Organisation du peuple du Sud-Ouest africain) sera comme le MPLA angolais et l'ANC sud-africain soutenu par Moscou et La Havane. Et après des années d'occupation par l'armée du régime sud-africain d'apartheid, le pays accédera à l'indépendance en 1990. Depuis, le leadership du pays n'a cessé de rappeler le rôle de la Russie et de Cuba dans l'obtention de la liberté du pays. Par ailleurs, encore un autre pays dont les citoyens n'immigrent pas ou peu (surtout en comparaison avec les pays sous « tutelle » occidentale, pourtant « disposant » eux aussi de larges ressources naturelles).

Le Mozambique sera lui aussi en son temps un partenaire privilégié de l'URSS. Comme l'Angola ancienne colonie portugaise qui obtiendra son indépendance également grâce au soutien cubano-soviétique. D'ailleurs, le drapeau et les armoiries du pays sont également là pour le rappeler:

CC0 Drapeau du Mozambique et armoiries du Mozambique

Côté Zimbabwe, plusieurs membres du parti au pouvoir, à savoir l'Union nationale africaine du Zimbabwe — Front patriotique (ZANU-PF), sont historiquement liés pour certain à Pékin, pour d'autres à Moscou, et ce depuis la lutte contre le néocolonialisme britannique. Enfin et en ce qui concerne l'Ethiopie, au-delà d'avoir été l'un des principaux alliés africains de l'URSS au temps de la guerre froide, ce pays partage des relations historiques et spirituelles avec la Russie et ce depuis l'époque des Tsars.

Cela s'est notamment traduit par le soutien accordé par l'Empire russe à l'Ethiopie durant la première guerre italo-éthiopienne (1895-1896) — permettant à l'Ethiopie de rester le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Autre point important, la capitale éthiopienne Addis-Abeba accueille le siège de l'Union africaine (UA) — avec laquelle la Russie souhaite également pleinement interagir. Des rencontres avec plusieurs hauts diplomates de l'UA sont également de programme durant cette tournée.

En parlant de l'interaction économique dans les nouvelles réalités politico-idéologiques, il est à savoir que plusieurs entreprises russes opèrent dans les pays mentionnés. Dans le secteur minier en Angola, Namibie et Zimbabwe. Des projets dans les domaines de l'énergie sont tout à fait possibles au Mozambique. Par ailleurs, le Zimbabwe et l'Ethiopie présentent un intérêt particulier pour les entreprises russes spécialisées dans la production et l'exportation d'engrais — à un moment où la Russie renforce le partenariat direct avec les clients sur place, au détriment des intermédiaires bien souvent ni russes, ni africains. L'Angola, lui, fait également partie des principaux partenaires africains de la Russie dans le domaine de la Défense. Une interaction appelée à croire avec les quatre autres pays cités. La Banque russe pour le commerce extérieur (VTB), deuxième banque de Russie, dispose d'un bureau de représentation à Luanda. Tout est donc là pour faciliter l'interaction de la Russie avec ces pays. Mais l'un des grands atouts dont dispose indéniablement la Russie pour la suite de cette collaboration est celui qu'une large partie des élites politico-économiques de ces pays sont pro-russes, y compris pour les raisons mentionnées plus haut.

S'ajoute à cela la poursuite de la formation dans les universités russes d'un grand nombre d'étudiants africains issus de ces pays — une jeunesse appelée à prendre le flambeau des relations russo-africaines. Le choix des pays de cette tournée de Lavrov en Afrique est donc tout à fait justifié mais une chose demeure certaine: la Russie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et interagira activement avec tout pays du continent qui le souhaitera. C'est probablement le message principal de la Russie à destination de l'Afrique. L'alternative russe est bien lancée et ne compte plus reculer.

