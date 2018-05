L'irrésistible montée en puissance de l'Eurasie

Alors que les relations internationales sont à un tournant, l'Eurasie va être de plus en plus amenée à occuper une position stratégique, pas seulement pour la région qui la concerne, mais plus généralement pour la planète tout entière. Union eurasiatique, Organisation de coopération de Shanghai (OCS), Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), Nouvelle route de la soie, les projets dans l'espace eurasien ne manquent pas. Une chose est certaine, les peuples eurasiens se rassemblent. Et ce, aux dépens des ambitions occidentales.

© REUTERS / Jon Nazca L'UE se dote de son propre état-major

Faut-il rappeler que les intellectuels russes du début du XXe siècle, et notamment à partir des années 1920, ont activement promu l'idée que la Russie était culturellement et idéologiquement plus proche des peuples turcophones et iranophones d'Asie centrale que de l'Occident? Avaient-ils tort ou raison, le débat se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Le fait est que la Russie actuelle, après avoir surmontée les années de marasme des années 1990, arrive bien plus facilement à trouver des intérêts communs au plus haut niveau avec la Chine, l'Iran et la Turquie qu'avec les pays d'Europe dite bruxelloise. C'est un fait.

Cela sans même parler des liens étroits historico-culturels entre la Russie et les pays d'Asie centrale d'ex-URSS, qui font partie aussi bien de la Communauté des États indépendants (CEI) que de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et pour certains également de l'Union économique eurasiatique. Tout cela sont des choses qui ne s'effacent pas.

Les libéraux russes des années 1990 avaient beau faire miroiter l'intégration européenne et pro-occidentale à la Russie, au final, on revient aux sources. Et qu'on se le dise très clairement: l'avenir de la Russie se trouve bel et bien en Eurasie. La vraie. Évidemment, on peut toujours penser aux idées gaullistes d'une «Grande Europe» allant de Lisbonne à Vladivostok, le fait est que cela représente une utopie pure et simple sur le moyen et même le long terme. L'Europe dans sa version bruxelloise reste tellement assujettie aux intérêts de Washington que les «belles» déclarations des Merkel, Macron & Co. n'y changeront rien.

L'Eurasie, elle, continuera naturellement son chemin, comme l'avaient voulu et souhaité les intellectuels Troubetskoï, Savitsky, Alexeïev et d'autres qui les soutenaient. Elle collaborera avec les autres grands ensembles du monde multipolaire que sont l'Afrique, l'Amérique latine et le monde arabe, entre autres. L'Occident n'impressionne plus grand monde. D'ailleurs ce fut vraiment amusant que d'observer les délégations occidentales venues récemment en masse au Forum économique international de Saint-Pétersbourg pour parler de collaboration économico-commerciale avec la Russie, tout en maintenant des sanctions contre cette même Russie.

© AP Photo / Xie Huanchi «L’Inde ne doit pas céder à des provocations américaines contre la Chine»

Évidemment, la vaste diversification de ses relations extérieures entreprise par la Russie fait peur. Les Occidentaux craignent réellement de perdre leurs parts de marché, tout en devant désormais faire face à l'offensive russe dans les régions que les élites occidentales considéraient jusqu'à maintenant comme étant leur «pré carré». Eh bien oui, la vieille approche, c'est fini. Le grand marché russe est ouvert à tous. Aux exportateurs asiatiques, africains, latino-américains —et pas moins qu'aux Européens.

D'autre part si les Occidentaux pensaient qu'en venant soutenir un coup d'État armé et anticonstitutionnel à Kiev —la mère des villes russes- la Russie resterait les bras croisés, en continuant à croire aux illusions de relations honnêtes avec cette même Europe, c'était vraiment sous-estimer Moscou.

Tout cela, c'est désormais fini. La Russie ira partout où elle sera la bienvenue —et ces endroits ne manquent pas aux quatre coins du monde, dans le cadre des intérêts mutuels qu'elle entretient avec ses partenaires. Quant à l'Eurasie, elle représente indéniablement l'une des principales priorités de Moscou. Et dans cette prolongation du concept eurasien, il n'y a pas de place pour les retardataires européens.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.