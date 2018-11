Les perspectives d’intégration du Maroc dans la CEDEAO

La Maroc va-t-il intégrer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest? C’est l’un des enjeux du «Forum du Sud», qui se tient à Tanger. Et la candidature de Rabat semble être en bonne voie, tant ses avantages politiques, économiques et stratégiques sont mis en avant par les participants.

Le Maroc a sa place dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). C'est ce qui ressort de l'avis de la majorité des participants au «Forum du Sud» MEDays 2018, qui a entamé ses travaux dans la ville marocaine de Tanger.

Comme chaque année, cet événement se consacre aux principales questions géostratégiques, politiques, économiques et sociales des pays du Sud, notamment africains. Il est organisé par l'Institut Amadeus, le principal think-tank marocain et l'un des principaux en Afrique. «À l'ère de la disruption: bâtir de nouveaux paradigmes», tel est l'objectif annoncé cette année.

Durant cette édition 2018, un large éventail de sujets sera discuté en marge du forum, axés aussi bien sur les relations intra-africaines que sino-africaines, au moment où Pékin est devenu le principal partenaire économico-commercial du continent. Un atelier sera ainsi consacré à l'initiative d'affaires Chine-Afrique, avec la participation de hautes personnalités aussi bien africaines que chinoises.

Mais le thème majeur de cette édition 2018 concerne l'intégration marocaine dans la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), un sujet d'importance stratégique pour le Royaume et largement discuté au sein de cette structure, chargée de coordonner les actions des pays d'Afrique de l'Ouest ainsi que de promouvoir la coopération économique et monétaire ouest-africaine.

C'était d'ailleurs le sujet auquel a été consacrée la première discussion du forum: l'initiative marocaine dans la CEDEAO. Le mot d'ouverture a été accordé à Brahim Fassi Fihri, le président de l'Institut Amadeus, qui a fermement rappelé l'appartenance du Maroc au continent africain malgré les séquelles laissées par la colonisation. Il a également insisté sur les avantages pour les deux parties qu'aurait l'intégration du Maroc dans la CEDEAO.

Ont également pris part à la discussion l'ex-Président béninois Thomas Boni Yayi, le président du parlement de la CEDEAO Moustapha Cissé Lo, le ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert Luis Filipe Lopes Tavares, le ministre de l'Économie et des Finances du Mali Boubou Cissé, l'ex Premier-ministre malien Moussa Mara, le conseiller spécial du président sénégalais et ex-ministre des Affaires étrangères du Sénégal Mankeur Ndiaye, le vice-président de la Confédération générale des entrepreneurs marocains Faiçal Mekouar, le directeur de l'Institut royal des études stratégiques (IRES) Mohamed Tawfik Mouline et encore la directrice du département des marchés internationaux à l'Agence marocaine pour les investissements et le développement de l'export (AMDIE) Sanae Lahlou, entre autres. Le modérateur de la discussion n'était autre qu'Amine Laghidi, le vice-président du Conseil africain des mines et de l'énergie.

Bien que plusieurs intervenants aient rappelé les profonds liens politiques, religieux et culturels qui unissent le Maroc avec les pays composant la CEDEAO, un accent particulier a néanmoins été mis sur les avantages économiques réciproques qu'aurait l'entrée du Maroc dans la communauté. En effet une telle intégration, selon l'avis des experts économiques participant à la discussion, permettrait sans tarder à la communauté réunie de devenir la 15ème puissance économique mondiale. Et d'ici l'horizon 2030 de faire partie des 10 principales économies du monde.À ce titre, les participants ont aussi souligné que le Maroc est aujourd'hui classé premier en termes d'investissements directs en Afrique de l'Ouest. Les entreprises marocains prospèrent dans la région dans divers domaine: services bancaires, assurance, industrie pharmaceutique, pour ne citer que ceux-là. Le Royaume participe également activement à la formation des étudiants en provenance d'Afrique de l'ouest. D'ailleurs, pour beaucoup de ces jeunes Africains, le Maroc a non seulement été le pays de leurs études, mais est également devenu celui de leur carrière professionnelle.

Plus généralement parlant, il est aujourd'hui clair que l'exemple de l'interaction du Maroc avec l'Afrique subsaharienne confirme le bien-fondé d'une interaction Sud-Sud, sans interventionnisme extérieur. Et vu l'ouverture de plus en plus évidente de Rabat envers les puissances non-occidentales, notamment celles des BRICS, il paraît aujourd'hui évident que le Maroc peut confirmer sa position de carrefour stratégique, aussi bien sur le plan géoéconomique que géostratégique.

