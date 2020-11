Marine Le Pen assure que «la réélection de Donald Trump est meilleure pour la France»

Un dirigeant plaidant pour «le retour à la nation»: invitée ce matin sur CNews, Marine Le Pen a estimé qu’une victoire de Donald Trump à la course présidentielle serait «meilleure pour la France».

En direct sur CNews ce 4 novembre, Marine Le Pen a estimé que la réélection du Président américain sortant serait avantageuse pour l’Hexagone.

«Donald Trump, c’est le retour des nations, c’est l’arrêt de cette mondialisation sauvage, de cette dérégulation, de cette disparition des frontières qui, je crois, a fait beaucoup de mal aux nations», a estimé la présidente du Rassemblement national.

«Que ce soit les frontières physiques [...], que ce soit les frontières commerciales [...]», a ajouté Mme Le Pen.

Marine Le Pen : « Je pense que la réélection de Donald Trump est meilleure pour la France. » #LaMatinale pic.twitter.com/ctn9XNBeFQ — CNEWS (@CNEWS) November 4, 2020

«Je pense qu’un dirigeant qui plaide pour le retour de la nation, pour le retour du patriotisme, pour le retour des frontières et pour le retour de la souveraineté, cela va à mon avis dans le sens de l’histoire», a conclu la candidate à la présidentielle française de 2017.

Parmi les personnalités politiques françaises qui avaient ouvertement exprimé leur soutien envers le candidat démocrate américain Joe Biden se trouvent Michaël Delafosse, le maire PS de Montpellier, ou encore la députée européenne Irène Tolleret. Tous deux ont soutenu Joe Biden via des publications sur Twitter.

Présidentielle américaine

Les Américains se sont rendus le 3 novembre aux urnes pour voter aux élections présidentielle et législatives et ainsi choisir entre le Président Trump et le candidat démocrate Joe Biden. L'afflux record de bulletins de vote par correspondance ont retardé l'annonce des résultats.

À 12h (heure de Paris), le décompte était toujours en cours. Les deux candidats prennent part à la course coude à coude, Joe Biden étant légèrement en tête face à son rival républicain en termes de suffrages exprimés.