La candidature de Mélenchon en 2022 «inquiète» plus les Français que celle de Le Pen

Ni Marine Le Pen ni Jean-Luc Mélenchon, candidats à la prochaine présidentielle, ne se montrent capables de sortir le pays de la crise pour respectivement 63% et 74% des Français, selon un sondage Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio. De plus, ils inquiètent plus de la moitié des sondés.

À un an de l’élection présidentielle, plus d’un Français sur deux se dit «inquiet» face aux candidatures déclarées de Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN), indique un sondage Ifop-Fiducial réalisé pour CNews et Sud Radio publié ce vendredi 5 mars.

La présidente du Rassemblement national inquiète moins que le chef de la file de la France insoumise, soit 56% des personnes interrogées contre 59%. Elle se montre plus convaincante (48%) que son adversaire de six points (42%) quant à son attachement aux valeurs démocratiques.

La tranche d’âge la plus inquiète face à Jean-Luc Mélenchon est celles des 50 et 64 ans (66%) et des plus de 65 ans (65%). Concernant Marine Le Pen, il s’agit des 35-49 ans (62%).

D’après les sondés, elle est également plus proche des préoccupations des Français (47%) que M.Mélenchon (40%).

La majorité se défie des deux

Deux tiers des Français (74%) ne considèrent pas l’élu de gauche capable de sortir le pays de la crise, alors que 63% sont défiants envers la chef du RN.

Enfin, Jean-Luc Mélenchon n’a pas la stature d’un Président de la République pour l’écrasante majorité des personnes interrogées (79%), contre 63% pour Marine Le Pen.

En cinq mois, les Français se montrent plus inquiets envers le chef de file de LFI. Il a gagné cinq points de plus, contrairement à Mme Len qui enregistre une baisse de quatre points concernant leur inquiétude, d’après un sondage réalisé les 22 et 23 septembre 2020 par Ifop-Fiducial pour CNews et Sud Radio.

Cette enquête a été menée auprès de 1.048 personnes, représentatives de la population française, les 3 et 4 mars 2021, via des questionnaires autodistribués.